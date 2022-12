David Beckham encuentra un gran apoyo en su esposa

La lesión de tobillo que impidió al exfutbolista David Beckham acudir al Mundial de Fútbol de 2010 le dejó sumido en una profunda tristeza solo comparable a la de su mujer, la diseñadora Victoria Beckham, quien al enterarse de la noticia rompió a llorar desconsoladamente al ser consciente de la gran decepción que suponía para su marido no poder jugar por cuarta vez con la selección inglesa.

"El doctor vino a verme y me pasó el teléfono. Victoria estaba al otro lado de la línea y me preguntó qué había pasado. Le contesté únicamente: 'Se ha acabado'. Me preguntó muy extrañada: '¿Qué quieres decir con que se ha acabado?'. Me acuerdo perfectamente, nunca olvidaré cómo se echó a llorar, de esa forma tan emotiva en que ni siquiera eres capaz de coger aliento. Literalmente le tuvo que pasar el teléfono a uno de los chicos, ellos también estaban muy afectados. Ese fue uno de los momentos en que me di cuenta de que tenía una mujer que me comprendía realmente. Sabía lo mucho que significaba para mí y sabía lo importante que era para mí poder jugar un cuarto Mundial. Fue un momento duro para ella", confiesa el exdeportista en algunas de las imágenes inéditas de su documental 'David Beckham Into the Unknown', incluidas en una nueva edición DVD.

Pero por suerte para el astro del balón, el fútbol no es la única afición a la que pudo dedicar su tiempo tras la lesión, ya que durante su estancia en Italia para jugar en el A.C. Milan se convirtió en todo un experto en cocina italiana con el objetivo de poder deleitar a su mujer y a sus hijos -Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3)- con sus propias recetas caseras.

"Cuando estuve en Italia una de las cosas que más ganas tenía era recibir clases de cocina. Tenía tiempo suficiente, así que pensé '¿por qué no hacerlo?'. A los chicos les encanta la comida italiana, así que puedo hacerles pasta casera. Victoria es muy fácil de contentar, le encantan las verduras y las ensaladas. Pero yo crecí con pastel y puré de papa del Este de Londres, y a día de hoy todavía es mi plato preferido", añadió.

Por: Bang Showbiz