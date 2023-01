Daniel Craig se niega a ver su escena más famosa de 'Casino Royale'

El actor Daniel Craig ha dado vida a James Bond en tres películas de la saga -cuatro si contamos 'Spectre'- pero la escena que quedará siempre grabada en la retina de muchas admiradoras será la que le hizo aparecer en bañador azul en 'Casino Royale'.

"¡No la miro! [la escena]. ¡No la miro, llorando y diciendo: '¿No era yo guapo?'. Era consciente de lo que se necesitaba para ser Bond, pero sigue yendo en contra de todo en lo que creo", cuenta Daniel a la revista Time Out.

Pero ¿cómo surgió la idea de la escena?

"Esa escena en particular fue un gran accidente. Fingía nadar en aguas poco profundas y pesé que se veía estúpido, así que me levanté y salí. ¡Y esa fue la toma!", explica.

El atractivo de la escena va en consonancia con su personaje, quien derrocha glamour y elegancia, a pesar de que Daniel no se identifique con ello.

"Yo no soy muy 'cool'. No soy el hombre más 'cool'. Me gustaría serlo, pero no lo soy. Y no pretendo serlo. Pero para interpretar a James Bond tienes que ser muy 'cool'. ¿Y qué quiere decir eso de 'cool'? ¡Podría escribir un tratado sobre ello!".