¿Cuál es el secreto de Chayanne para mantenerse eternamente joven?

Viendo el impresionante atractivo que sigue conservando Chayanne a sus 47 años recién cumplidos este domingo, no cabe más que preguntarse: ¿cuál es el secreto de su aparente eterna juventud? El propio cantante lo desvela.

"Mi madre y mi padre hicieron esta gran labor que yo he tratado de repetir [con mis hijos], aunque no sé si me ha quedado igual. Pero con respecto a lo físico, yo siempre digo que el trabajo me mantiene en forma. Los shows, los movimientos en el escenario y la preparación que tengo que hacer de cara a cada concierto, bien sea en el gimnasio o con los ejercicios o la alimentación. Me cuido mucho y ahora que estoy viajando más tengo que intentar descansar. Al menos ese es mi caso, tengo otros compañeros que dicen: '¡Y que viva la vida loca!'", reveló el intérprete durante una entrevista a 'La Red' de Caracol TV.

Para Chayanne, a diferencia de lo que supone para muchos de sus compañeros de profesión, cumplir años es todo un privilegio que no le pesa lo más mínimo porque está "feliz" en este momento actual de su vida, que comparte desde hace años con su mujer Marilisa Maronesse y sus hijos, Lorenzo Valentino e Isadora Sofía.

"Estoy feliz y no hay complejos. Dicen que un caballero tiene mala memoria y que no pregunta la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten. Llevo toda la vida en la música, así que pueden hacer los números".