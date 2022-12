Courtney Love, demandada por deber 50.000 dólares a su psiquiatra

La roquera Courtney Love ha sido demandada por el doctor Edward Ratush, un psiquiatra especializado en adicciones que trata a pacientes con dependencia a los opiáceos y depresiones persistentes, quien afirma en los documentos presentados ante la Corte Suprema de Manhattan que la cantante le debe 48.250 dólares por su terapia, según informa el periódico New York Post.

Por el momento se desconoce el número de sesiones que abarca la factura o desde cuándo debe el dinero Courtney.

Entre las terapias a las que recurre Ratush se encuentra la estimulación magnética transcraneal -una técnica basada en campos magnéticos que estimulan las células nerviosas del cerebro- y las "intervenciones espirituales" para adictos, según anuncia en su perfil de LinkedIn, donde también se muestra abierto a participar en investigaciones que utilicen "drogas psicodélicas" para tratar la dependencia.

Por su parte, Courtney -viuda del líder del grupo Nirvana, Kurt Cobain, junto a quien tuvo a su hija Frances Bean- ha atribuido a su fe budista el haber logrado superar sus problemas con las drogas.

"[Me he librado de] todas ellas, todas: ya no hay más drogas. Lo que me salvó de verdad, aparte de ir a reuniones y cosas así, fue el budismo. Me tomo muy en serio los mantras y los hago dos veces al día. Soy una budista nichiren así que recito el mantra Nam-Myoho-Renge-Kyo. Me siento todas las mañanas y repito: 'Nam-Myoho-Renge-Kyo, Nam-Myoho-Renge-Kyo, Nam-Myoho-Renge-Kyo' y eso me ha cambiado la vida. Completamente. Ha cambiado todo", revelaba la estrella a su paso por el programa 'Late Show with David Letterman'.

Por: Bang Showbiz