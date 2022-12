Courteney Cox volverá a la televisión con sus compañeras de 'Friends'

La actriz Courteney Cox parece haber decidido que es el momento de reencontrarse en la pequeña pantalla con sus antiguas compañeras de la exitosa serie 'Friends', Lisa Kudrow y Jennifer Aniston, después de recordar lo divertido que le resultaba trabajar con ambas gracias a un pequeño sketch que las tres protagonizaron en el programa de Jimmy Kimmel el mes pasado.

"Courteney quiere dirigir ella misma el piloto de una nueva serie en la que aparecería junto a Jen y Lisa y que seguiría las andanzas de un grupo de mujeres de mediana edad que han tenido hijos a través de métodos de concepción artificial. Comenzó las negociaciones después de aparecer junto a ellas en el programa de Jimmy Kimmel, y tuvieron una nueva reunión cenando en Los Ángeles el pasado 23 de septiembre para discutir los detalles, todo fue realmente bien. Están muy emocionadas ante la idea de volver a trabajar juntas. Reencontrarse en el programa de Jimmy les recordó lo mucho que solían divertirse grabando", aseguró una fuente a la revista Heat.

Sin embargo, el tema en torno al que giraría la trama parece haberse convertido en un problema para Jennifer Aniston, la única de las tres intérpretes que no tiene hijos, ya que le resultaría extremadamente duro realizar bromas acerca de la maternidad incluso en el marco de una serie de ficción.

"El tema de los bebé debe haber tocado su vena más sensible. Ella es la única que no tiene hijos. Courteney tiene a su hija Coco, y Lisa tiene a Julian, pero Jen es la única que todavía no ha sido madre, así que para ella es muy difícil bromear sobre el tema. De todas maneras, las tres están de acuerdo en que tienen que volver a trabajar juntas de una manera u otra", concluyó.