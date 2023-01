Confirmado: el futuro de Cruz Beckham está en la música

Aunque tuvieron una gran influencia del mundo del deporte y el entretenimiento, debido a los oficios de sus padres, ninguno de los hijos se había decantado por seguir los pasos de sus progenitores.

El primogénito, Brooklyn, ya ha salido de la alargada sombra de Victoria convirtiéndose en una celebridad por derecho propio gracias a su popularidad en las redes sociales, sus trabajos puntuales como fotógrafo y su relación sentimental con la actriz Chloë Moretz; mientras que el mediano, Romeo, ya hecho sus pinitos en el mundo de la moda como modelo.

El único que quedaba por descubrir su vocación era el pequeño Cruz y el año pasado pareció quedar claro que su futuro estaba en la misma industria en que comenzó su carrera Victoria: la de la música.

De hecho, fue ella quien se encargó de desvelar el talento como cantante de su retoño publicando varios vídeos suyos en Instagram interpretando distintas versiones de famosos temas. Lo que probablemente no se imaginaba la ahora diseñadora es que las grabaciones alcanzarían tal popularidad que acabaran llamando la atención del productor Scooter Braun, mánager del mismísimo Justin Bieber y amigo de la familia.

La pasada Navidad el joven de 12 años lanzó su primer tema original como cantante, 'If Every Day Was Christmas' [Si Cada Día Fuera Navidad] con ayuda de Braun y cuyos beneficios iban a parar íntegramente a la asociación benéfica Global's Make Some Noise destinada a ayudar a jóvenes en situaciones de pobreza o exclusión social en Reino Unido.

Desde entonces, Cruz no ha hecho más que afinar sus dotes vocales, como ha vuelto a demostrar en su cuenta de Instagram -que estrenó en diciembre del año pasado precisamente para compartir vídeos suyos cantando- al publicar una versión del tema de Charlie Puth, 'One Call Away'. De momento, ya ha acumulado casi 260.000 reproducciones y casi 80.000 'me gusta' en unas horas.

Salta a la vista que la familia Beckham tiene que empezar a hacer espacio para una nueva estrella.

