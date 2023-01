Cindy Crawford fue manipulada para que posara desnuda en varias ocasiones

La modelo Cindy Crawford (49) se arrepiente de algunas de las ocasiones en las que ha posado desnuda a lo largo de su carrera porque fue el fotógrafo quien la presionó para que lo hiciera.

"He posado desnuda para fotografías y puede que algunas realmente no quisiera hacerlas, pero el fotógrafo me convenció. Posé para Playboy cuando ya sabía lo que estaba haciendo. De esas fotos me siento muy orgullosa a día de hoy. Pero hay algunas otras para las que me manipularon, y de esas no estoy tan orgullosa", confesó la modelo a la revista HELLO!

La hija de 14 años de Cindy, Kaia -fruto de su matrimonio con Rande Gerber, padre también de su hijo Presley (16)-, ya ha realizado algunos trabajos como modelo y, aunque su famosa madre no tiene intención de animarla a que siga sus pasos, tampoco se lo prohibiría terminantemente.

"Yo no puedo prohibirle nada, sería hipócrita por mi parte. No la empujaría en ninguna dirección, pero si ella decide que esto es lo que quiere hacer, entonces intentaré ayudarla y guiarla. Hay algunos obstáculos en el camino que podré ayudarle a evitar", añadió.



Por: Bang Showbiz