Christina Hendricks lloró al darse cuenta de que era guapa

La actriz de 'Mad men' Christina Hendricks se apuntó a un concurso de belleza a los 19 años, y aunque no ganó sí quedó felizmente sorprendida de lo guapa que podía llegar a ser cuando se vio en las fotos que los organizadores le enviaron.

"Cuando me llegaron las fotos mi madre y yo comenzamos a llorar porque no sabía que podía ser guapa. Cambió la perspectiva de mí misma", dice Christina, de 40 años, en la revista Psychologies.

Christina creció en un pequeño pueblo de Idaho (Estados Unidos) llamado Twin Falls y nunca tuvo expectativas de hacer nada relacionado con la imagen porque vivió al margen de la moda y la televisión.

"Fui feliz. Mi madre nos animaba a mi hermano Aaron y a mí a tomar parte en el grupo de teatro de la comunidad para que nos divirtiéramos. Mi madre nunca se centró en nada relacionado con la apariencia, sino que nos alentaba a ser creativos. Me ayudaba a hacerme mi propia ropa porque no había muchas tiendas donde comprar. No veíamos la televisión. Fue una forma muy sana de crecer, ya que yo no me comparaba con nadie", afirma la actriz.