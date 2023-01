Chloë Grace Moretz se arrepiente de haber peleado con Kim Kardashian

El pasado mes de marzo, la actriz Chloë Grace Moretz se vio arrastrada al centro de la polémica tras criticar la decisión de Kim Kardashian de publicar una fotografía desnuda en sus redes sociales con la excusa de que no tenía qué ponerse, algo que no sentó nada bien a la estrella televisiva y que dio pie a un enfrentamiento entre la joven intérprete y el mediático clan Kardashian ante los atentos ojos de la opinión pública.

Ahora, gracias a la perspectiva que otorga el paso del tiempo, Chloë, que hace unos meses intervino en la Convención Nacional del Partido Demócrata para apoyar a Hillary Clinton en las próximas elecciones presidenciales, es capaz de reconocer que cometió un error al intentar mantener una conversación productiva sobre la responsabilidad que, a su juicio, tienen las figuras públicas de dar un buen ejemplo a las jóvenes con la "persona equivocada".

"Creo que he prestado mi atención a personas que no se la merecían. Así que, de alguna manera, me parece que me arrepiento de haberlo hecho, aunque no lamento lo que dije. Pero me he dado cuenta de que tener siempre una opinión y expresarla alto y claro no siempre garantiza que vaya a conseguir generar un impacto. Eso lo he aprendido de Hillary. Sus palabras exactas fueron: 'Es genial ser fuerte y estar llena de energía, pero a veces la mejor manera de llegarle a la gente es siendo la persona más callada de la habitación'. Deja que todos los demás discutan, y después expresa tu opinión de manera calmada y generarás un gran impacto", explicó la joven de 19 años a The Hollywood Reporter.

La enemistad entre Chloë y Kim comenzó cuando a la primera se le ocurrió recomendar a la estrella televisiva, madre de North y Saint, que se cuestionara qué tipo de mensaje proyectaban las provocativas imágenes que habitualmente publica en sus redes sociales, tras lo cual esta no dudó en acusar a la actriz de intentar conseguir sus cinco minutos de fama a su costa, a pesar de que Chloë contaba ya con una amplia carrera cinematográfica a sus espaldas.

"Kim Kardashian, espero que te des cuenta de lo importante que es dar ejemplo a las mujeres jóvenes enseñándoles que tenemos mucho más que ofrecer que nuestros cuerpos", le dijo la intérprete en la red social.

Al ver el mensaje de la actriz Kim contestó: "Vamos a darle todos la bienvenida a Chloë Moretz a Twitter, ya que nadie sabe quién es. Tu portada de la revista Nylon era una monada, cariño".

La hermana menor de Kim, Khloé Kardashian, tampoco pudo resistirse a lanzar una pulla a la joven artista a través de las redes sociales después de que Chloë publicara un tuit acusando a algunos de los personajes más representativos del mundo del entretenimiento de vivir con "la cabeza dentro de un agujero" e ignorando los problemas más importantes del mundo hoy en día, lo que muchos interpretaron como una referencia a la guerra abierta que mantienen Taylor Swift y Kanye West, marido de Kim.

Rápidamente, Khloé echó mano de su cuenta de Twitter para publicar una fotografía que supuestamente retrataba a la joven con la parte de abajo del bikini bajada y en una postura poco favorecedora, aunque posteriormente se reveló que no era ella la que aparecía en la imagen, junto al comentario: "¿Este es el agujero al que te referías?".