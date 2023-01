Charlize Theron se siente 'culpable' de pertenecer a una industria que discrimina a las mujeres

A diferencia de otras muchas actrices de su generación y de edades ligeramente superiores a la suya, Charlize Theron podría presumir hoy en día, a sus 41 años, de estar inmersa en una de las etapas más prolíficas de su dilatada carrera, demostrando así que el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que elevar su caché e incrementar notablemente los proyectos cinematográficos que llegan a sus manos.

Sin embargo, la intérprete ha querido aprovechar su privilegiada posición para denunciar una vez más la discriminación sistemática que sufren las mujeres en la industria del cine, reflejada tanto en el plano salarial como en la escasez de historias contadas desde una perspectiva fundamentalmente femenina.

"Creo que a lo largo de la historia hemos tenido momentos como estos, en los que las mujeres de verdad demostramos nuestro potencial y rompemos esas barreras que nos oprimen. El problema es que muchos de esos hitos acaban perdiendo su vigencia y desaparecen. O de repente haces una película que resulta más decepcionante y, de pronto, los productores ya no quieren volver a ver una película protagonizada por una mujer", explica a la revista Variety sobre el círculo vicioso en que a veces se convierte la lucha feminista en la meca del cine.

La estrella sudafricana también ha querido reflexionar desde un punto de vista muy crítico sobre la relación tan ambivalente que mantiene a nivel personal con Hollywood, un entorno al que atribuye, por un lado, buena parte de sus grandes momentos de realización profesional y, por el otro, aquellos que le hacen sentir "culpable" y de alguna forma cómplice de todas esas injusticias de las que ha sido testigo.

"Y sí, mira, a veces me siento culpable y avergonzada de pertenecer a una industria que jamás ha permitido a una mujer [directora] trabajar con un presupuesto tan elevado como el que afortunadamente han otorgado ahora a 'Wonder Woman' [dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot]. Por eso espero que esta sea la película definitiva que consolide todos estos cambios para nosotras", explica en la misma entrevista.

Al margen del sinfín de papeles tan variados que ha venido acumulando a lo largo de los últimos diez años -con el prestigio que ello conlleva-, Charlize Theron ha podido extraer lecciones aún más útiles del período más "inestable" que ha vivido en su longeva trayectoria: el que transcurre desde que recibió su premio Óscar en 2003 por la célebre 'Monster' hasta el rotundo fracaso de crítica y público que sufrió su película de acción 'Aeon Flux' solo dos años más tarde.

"Por una parte, el Óscar me abrió muchísimas puertas, pero al mismo tiempo me resultó abrumador tanto clamor popular y tanta gente diciéndome: 'Deberías seguir en esta línea, esto es lo tuyo'. Había mucho ruido a mi alrededor y me sentí algo inestable en los meses posteriores", recuerda sobre la presión a la que se vio sometida para mantener el nivel de triunfos.

"En cuanto a 'Aeon Flux', me lancé al proyecto porque Karyn Kusama me parecía una grandísima directora y la historia era atractiva, aunque no me convenciera del todo. Al final lo acabamos estropeando todo porque en el fondo no supimos ejecutar bien la idea. Pero bueno, si algo he aprendido en todos estos años es que no siempre se puede acertar, y precisamente son estos errores los que me han ayudado a mejorar", sentencia.

Por: Bang Showbiz