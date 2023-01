Charlie Sheen ha sido diagnosticado con trastorno bipolar

El actor Charlie Sheen ha reconocido que varios médicos le han diagnosticado trastorno bipolar, una condición que el polémico intérprete cree que podría haber sido la responsable de algunas de sus adicciones.

"He sido diagnosticado por tantas personas que creo que en algún momento tenía que ver si es realmente así... El comportamiento maníaco-depresivo surge cuando estás dejando de abusar de las drogas y el alcohol. No ocurre cuando no estoy haciendo eso", contó en el programa de televisión 'The Dr. Oz Show'.

Sin embargo, el intérprete nunca ha visto sus cambios de humor como un problema, ya que se había acostumbrado a ello como parte de su día a día.

"Siempre ha sido algo normal para mí. No puedo ser más honesto. Simplemente lo había aceptado como parte de mi máscara. No lo veo como un trastorno. Simplemente lo veo como un... interesante universo", comentó.

Charlie -quien anunció en noviembre que era VIH positivo- no está seguro de querer tomar medicación para el trastorno bipolar, pero es una opción que consideraría.

"¿Qué más va a 'solucionar'? Realmente consideraría tomar [la medicación], claro", añadió.

El presentador del programa, el doctor Mehmet Oz, ya admitió que ve la sinceridad de Charlie como una gran ayuda para otras personas que sufren la misma condición.

"Charlie es valiente y está en un momento donde está analizando su salud de manera honesta y compartiéndolo con el mundo. El mensaje del programa del lunes es que hay esperanza y un tratamiento efectivo para el trastorno bipolar pero que si no se trata, empeorará otros problemas, como el abuso de drogas o las apuestas compulsivas", explicaba el presentador en un comunicado la semana pasada.

Por: Bang Showbiz