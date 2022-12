Charlie Sheen amenaza al creador de la serie 'Dos hombres y medio'

El actor Charlie Sheen ha asegurado que "no le importa" que el creador de la famosa serie de la CBS 'Dos hombres y medio', Chuck Lorre, decidiera matar a su personaje Charlie Harper tirando sobre su doble un piano en la cabeza cuando este llegaba a la casa de Malibú, pero aunque que no le importe no quiere decir que no le llame "inmaduro y retrasado" y que incluso se atreva a amenazarle: "Debes sentirte seguro donde vives".

"Así es él, a mí ya no me importa. No me importa si está vivo o muerto. Ni siquiera importa caer tan bajo, ser tan inmaduro y retrasado, y estúpido. ¿En mi cara? ¿En serio? Te debes sentir seguro hijo de p**a, debes sentirte seguro donde vives. Este es un país libre pero también es un país inteligente", contó el actor a TMZ.

Está claro que Charlie tiene en alta consideración a la ciudadanía estadounidense ya que ya apeló a ellos cuando habló sobre presentarse como candidato a la presidencia de su país.

"He realizado mis propias encuestas a pie de calle, como a unos diez tipos, pero da lo mismo. En cualquier situación, no importa cuál sea el escenario ético o social, cuando le pregunto a la gente: '¿Qué pasaría si me presentara a presidente?'. La respuesta es cien por cien positiva. ¿Y a que no adivinas quién sería mi vicepresidente? Mi padre", aseguraba el intérprete en el programa 'The Flipside With Michael Loftus'.