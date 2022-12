Céline Dion, sobre el estado de salud de su marido: 'René y yo no tenemos futuro'

La cantante Céline Dion prefiere centrarse únicamente en el presente para no sufrir pensando en cómo empeorará el estado de salud de su marido René Angélil debido al cáncer de garganta contra el que lucha desde 1999 y que ha provocado que durante los dos últimos años haya tenido que ser alimentado vía intravenosa.

"No ha sido fácil, porque por momentos llegué a pensar que no tendría la fortaleza para regresar a los escenarios. He de decir que es todo culpa de René. Nosotros no tenemos futuro, mañana no existe porque nuestro futuro comienza esta tarde. Así es como quiero ver las cosas, porque si no resulta demasiado duro. Doy gracias a los dioses porque cada uno de mis días está completo al máximo", confesó la intérprete a RTL.

Una de las grandes preocupaciones de Céline es no saber con certeza cuánto tiempo le queda junto a su gran amor, por eso se ha asegurado de saber cuáles son los últimos deseos de René.

"A veces le pregunto: '¿Tienes miedo? Lo entiendo. Háblame de ello'. Y René me dice: 'Quiero morir en tus brazos'. Bien, vale, pues estaré allí, morirás en mis brazos'. Les hemos preguntado a los médicos en muchas ocasiones cuánto tiempo le queda: ¿tres semanas? ¿tres meses? René quiere saberlo. Pero ellos nos dicen que no lo saben", contaba Céline durante una entrevista para USA Today Live.