Carlos Vargas denunció estafa en su nombre: “no crean, abusan de la ignorancia”

Carlos Vargas tiene casi 800 mil seguidores con los que comparte varios detalles de su vida y a los que involucra en su rutina y trabajo, sin embargo, ahora han sido ellos quienes le comunicaron un problema que él ha decidido denunciar.

El comunicador levantó la voz para manifestar un hecho que lo tiene inconforme y que le preocupa que afecte a las personas que lo siguen y confían en él, ya que varios podrían caer debido a la estafa que están haciendo en redes.

Carlos Vargas denunció estafa

Por medio de sus historias, el presentador de La Red informó que empezó a recibir muchos mensajes de sus seguidores en los que le cuestionaban cómo le había ido invirtiendo con cierta empresa, por lo que inmediatamente negó haberlo hecho.

“Eso es pura mentira”, comentó y explicó que desde hace mucho tiempo no ha trabajado en comerciales, tomó la decisión por un tema personal y de credibilidad, por lo que invitó a los internautas a no creer ninguno de estos engaños.

“No le crean a la gente que he invertido en eso, yo no invierto en esas cosas tan corronchas”, aseguró y continuó agradeciéndole a quienes le avisaron y deseando que los que sí invierten no caigan en el engaño de la página.

“No tengo nada que ver con esa empresa corroncha llamada Finance legend o ladrones oportunistas. La gente siempre abusa de la ignorancia, yo he sido muy ignorante también en la vida y he caído en cosas, pero les juro que si yo estuviera haciendo eso ya se los habría mostrado en mis redes”, mencionó.

Reiteró que no trabaja en comerciales de ningún producto, pues cuando lo llaman siempre dice que gracias, pero que no lo hará. Sobre esto dijo: “Mucho menos me voy a meter con una marca que no es conocida, que es corroncha, ordinaria y que está engañando a la gente, robando”.

Finalmente, cuestionó qué puede hacer para contrarrestar la situación y se planteó acudir a la fiscalía o incluso hablar con Noticias Caracol y otros medios para que todos sepan que no es verdad que esté invirtiendo allí.

Vargas les pidió ayuda a sus seguidores para que repliquen su mensaje en otras plataformas: “yo no tengo nada que ver con Finance Legend”, enfatizó al terminar sus historias en la plataforma.

