Mary Méndez confesó que lo dejó todo por amor: Se fue a vivir a Israel por un hombre

Mary Méndez suele ser bastante reservada con su vida privada, pues no le gusta que la gente conozca ni su intimidad ni las personas que la rodean, dado que prefiere cuidar eso de las críticas y comentarios que suelen generarse cuando se está bajo el ojo público.

Sin embargo, últimamente ha estado más abierta a hablar sobre temas del amor, especialmente porque se encuentra muy enamorada y tiene un novio con quien se siente feliz, aunque se guarda ciertos detalles.

Te puede interesar: ¿Mary Méndez se casará en el 2025?: esto deparan los astros para su relación

Es por ello que durante una entrevista en el programa 'Mujeres W', en el cual recordó sus inicios en la televisión colombiana, desempolvó la historia de un viejo amor por el cual lo dejó todo para que su relación prosperara, sin importar que esto implicara dejar el sueño que estaba construyendo en la pantalla chica.

"Me enamoré de un israelita y le dije a Juan Esteban Sampedro (con quien trabajó desde muy joven) 'lo siento, me voy' y después de tres años me fui a vivir a Israel, estuve viviendo allí durante un tiempo, pues no funcionó. Me devolví", reveló Mary Méndez, quien aclaró que no se arrepiente de nada.

Conoce más: Mary Méndez se despachó contra Kevyn y su infidelidad en pleno set de La Red: Esto pasó

Publicidad

Lejos de lo que muchos pudiesen pensar, la presentadora de La Red aprovechó esta experiencia no solo para vivir su historia de amor, sino para aprovechar y así conocer otra cultura del mundo, lo que la llevó a meterse de lleno en este tema.

"Me metí a estudiar en el ulpán a leer y escribir hebreo, o sea estaba viviendo como una israelita más, ya me tocaba convertirme en el judaísmo. Yo venía de Colombia, de tener una vida absolutamente maravillosa, de empezar a tener reconocimiento y pues mi mamá acá lloraba. Nos amábamos, fue mi primer novio, lo amé y lo adoré estuvimos como tres años juntos", comentó.

Lee también: Mary Méndez revela si se va a casar y si piensa congelar sus óvulos con su nueva pareja

Publicidad

No obstante, las cosas no fueron color rosa como ella quería que fueran y un día le dijo a este hombre que se iba a París porque se encontraría allí con su familia y le prometió que volvería, pero nunca lo hizo porque al estar nuevamente con los suyos no quería soltar esto.

A pesar de su ruptura, su regreso a Bogotá terminó siendo un gran regalo para ella, pues la llamó Yamith Amad y así fue como empezó a trabajar en entretenimiento en Caracol Televisión.