Carlos Baute está impaciente por conocer el sexo de su primer hijo

El cantante Carlos Baute se muere de ganas de saber si su primer hijo con Astrid Klisans será un niño o una niña y si se parecerá a él o a la modelo, aunque por el momento está siendo capaz de contener su impaciencia para mantenerse firme en la decisión que ambos tomaron al principio del embarazo: no preguntarle al médico el sexo de su bebé.

"No has nacido y ya te amamos... Sus piernitas ya cruzadas. ¿Qué serás? ¿Cómo serás?", escribió el venezolano junto a una foto de la ecografía de su bebé que compartió con todos sus seguidores en las redes sociales.

El matrimonio ya se ha puesto de acuerdo en que su bebé da señales de tener un estilo arrebatador que nada tendrá que envidiar al de sus famosos padres después de ver la curiosa pose que tenía en la ecografía.

"No sabemos si serás niño o niña, pero desde luego tienes mucho estilo con esas piernitas cruzadas. ¡Te amamos!", aseguró Astrid en su cuenta de Twitter.

En un principio a Astrid no le pareció buena idea esperar hasta el nacimiento de su bebé para saber si sería niño o niña por razones prácticas, aunque el intérprete consiguió hacerle cambiar de opinión sugiriendo que compraran toda la ropita de bebé y el resto de accesorios en tonos neutros.

"Hoy en día, con el teléfono, la tecnología y las redes sociales sabemos tantas cosas que yo no quiero saber qué vamos a tener. Es una cosa muy bonita, y fíjate que fue muy complicado convencer a mi mujer, porque ella me decía: 'No, [es mejor saberlo] porque así podemos cuadrarlo todo y comprar la ropita'. Pero yo le dije que seguramente para tres días íbamos a tener ropita suficiente porque nos la van a regalar. Aparte, mi mamá teje y también nos va a hacer algo. Ya le he dicho que lo compramos todo neutro y ya", explicaba el cantante en una entrevista a la emisora Los 40 Principales.

Por: Bang Showbiz