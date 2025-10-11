Carlos Barbosa fue uno de los primeros en interpretar a un gay en la televisión colombiana

El programa La Red dedicó un emotivo homenaje al reconocido actor Carlos Barbosa, una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión, el cine y el teatro en Colombia. Su partida dejó un profundo vacío en la industria del entretenimiento nacional, pero su legado artístico continúa vivo en los corazones de colegas, estudiantes y espectadores que lo admiraron a lo largo de varias décadas de trayectoria.

Carlos Barbosa nació en Cali el 15 de enero de 1944. Aunque inicialmente su camino profesional parecía dirigirse hacia otro campo, pues se graduó como arquitecto en la Universidad del Valle, su verdadera vocación siempre estuvo sobre los escenarios. Durante sus años universitarios integró el grupo de teatro estudiantil, que con el tiempo se consolidó como el Departamento de Artes Escénicas de esa institución. Desde entonces, su destino quedó sellado.



Su carrera actoral abarcó teatro, cine y televisión, convirtiéndose en uno de los intérpretes más versátiles y comprometidos de su generación. En las tablas, Barbosa destacó por su profunda entrega y su capacidad para dar vida a personajes complejos y humanos. En televisión, su talento lo llevó a participar en recordadas producciones que hoy hacen parte de la historia cultural del país.

Uno de los papeles más significativos de su carrera fue el de Eurípides en la serie 'El Divino', emitida en 1986. Con este personaje, Barbosa se convirtió en uno de los primeros actores en Colombia en interpretar abiertamente a un personaje gay, un reto que asumió con valentía y sensibilidad en una época en la que la televisión nacional apenas comenzaba a explorar estos temas. Su interpretación generó un gran impacto entre el público y fue considerada un avance en la representación de la diversidad en los medios.



Años más tarde, también se ganó el cariño del público por su papel de Ernesto Suárez, el gerente de viajes en la serie 'Vuelo Secreto', donde demostró una vez más su talento para combinar el humor con la profundidad emocional.

Publicidad

Además de su destacada labor como actor y director, en los últimos años Carlos Barbosa se dedicó a la docencia, formando a nuevas generaciones de artistas en distintas instituciones y grupos teatrales. Su compromiso con la enseñanza fue tan grande como su pasión por actuar: veía en cada alumno la posibilidad de mantener viva la esencia del arte escénico.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

