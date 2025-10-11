En vivo
Carlos Barbosa fue uno de los primeros en interpretar a un gay en la televisión colombiana

La Red le rinde homenaje al destacado actor que falleció el pasado 9 de octubre en horas de la noche luego de enfrentar un mieloma múltiple, tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas.

