Capturan a modelo colombiana que secuestró y torturó a su colega por unas fotos

Jeimy Pachón Rey es acusada de secuestrar y torturar a la también modelo Carolina Muñoz.

Los hechos ocurrieron en 2015, cuando según la víctima, recibió descargas eléctricas y fue conducida hasta Tabio, donde la sometieron a ataques físicos y psicológicos, entre ellos raparle la cabeza.

Al parecer, todo empezó porque Muñoz filtró a través de redes sociales unas fotografías de Pachón y su hermana donde no aparecían en las mejores condiciones.

“Me mordían, me torturaba, me jalaban el pelo. Cuando llegaron a un sitio escondido me cortaron mi ropa y me dejaron desnuda. Me dejaron calva. Me electrocutaban. Decían que me iban a asesinar, que andaban con gente muy poderosa y no terminarían en la cárcel, yo era la que perdería; que la próxima vez me echarían ácido; que iban a destruir mi vida. Si no llega un agente, me matan”, dijo en su momento Muñoz.

En las próximas horas Pachón será presentada ante un juez de control de garantías de Bogotá, donde se investigará por los delitos de secuestro extorsivo y hurto.

