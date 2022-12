Cameron Diaz alardea del tamaño de su trasero

La polémica que ha surgido estos días en torno al supuesto trasfondo sexista de la escena en la que Cameron Diaz exhibe sin complejos su trasero desnudo -una secuencia perteneciente a su nueva comedia 'Sex Tape'- no ha impedido que la famosa actriz se haya animado ahora a hablar abiertamente de una parte de su anatomía de la que se siente muy orgullosa, ya que gracias a la denostada película se ha dado cuenta de que las proporciones de sus posaderas son realmente las más adecuadas para su escultural figura.

"Lo importante a la hora de analizar un culo es verlo desde una perspectiva general, y yo nunca había tenido la oportunidad de admirarlo en su totalidad hasta que me dejaron comprobar cómo había quedado la escena. En ese momento me dije: '¡Eh! ¡No está nada mal!'", bromeó la intérprete durante una entrevista en el programa de televisión 'Chelsea Lately'.

La estrella de cine insiste en que su decisión de presumir ante el mundo de tan envidiable trasero no significa que su nuevo filme trate de promover una imagen superficial y excesivamente sexualizada de la mujer, hasta el punto de que ni siquiera cree que esa comentada secuencia pueda considerarse un desnudo integral.

"A mí no me parece que eso sea un desnudo como tal, solo es mi culo. Y ya se ha visto mi culo muchas veces; cuando llevo bikinis y pantalones muy pequeños, de alguna manera siempre muestro la parte de arriba o la de abajo. La única diferencia es que ahora se ve mi culo entero, con todas las partes conectadas", aseguró en la misma conversación.

Además de haberse defendido varias veces de las "desproporcionadas" reacciones mostradas por los detractores de la cinta, Cameron ha hecho todo lo posible por aclarar que su última cinta nunca ha tenido la intención de ofender a nadie, sino de hacer reír a los espectadores con todo tipo de originales ocurrencias.

"Es solo la historia de una pareja que decide grabarse en vídeo mientras hacen el amor y, sin querer, acaban enviando la grabación a todos sus amigos y conocidos a través de una nube [servidor externo para almacenar contenidos]. Es una historia muy divertida y con un punto de realismo, porque aunque parezca mentira ese tipo de cosas le ocurre a la gente con bastante frecuencia. Solo hay que echar un vistazo a la red para comprobarlo", comentaba a The Hollywood Reporter.