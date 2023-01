Bryan Cranston predice el final de la carrera de Kevin Spacey

Aunque no hay nada que le guste más a Hollywood que una buena historia de redención, a estas alturas parece ya imposible que Kevin Spacey se recupere algún día de la caída en picado que ha iniciado desde que el actor Anthony Rapp asegurara que, durante una fiesta en la que ambos coincidieron cuando del tenía tan solo 14 años, la estrella le inmovilizó sobre una cama para intentar forzarle a mantener relaciones sexuales.

Esas acusaciones le costaron al antiguo protagonista de 'House of Cards' su contrato con Netflix, el Emmy honorífico que le iban a entregar y el respeto de la industria. En opinión del veterano y oscarizado Bryan Cranston, lo más probable es que su compañero de profesión no vuelva a trabajar ahora que su reputación profesional ha sido destruida.

Publicidad

"Es un actor fenomenal, pero no es muy buena persona. Creo que ahora su carrera está acabada", ha opinado Cranston sin tapujos.

En su caso, a lo largo de las cuatro década que lleva dedicándose a la industria, el actor asegura no haber sido testigo de ningún tipo de abuso de poder o acoso, lo cual no significa que no fuera consciente de lo que sucedía en ciertos ambientes y que no celebre que por fin se esté denunciando.