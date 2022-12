Britney Spears prepara su regreso a los escenarios con un entrenador vocal

La cantante Britney Spears está tan entusiasmada con su regreso a los escenarios que ha contratado a un equipo de expertos para ponerse en forma tanto en el plano físico como en el vocal, después de no pisar las tablas desde su gira 'Femme Fatal' en 2011.

"Britney ha visitado a un entrenador vocal y también ha estado tomando clases de forma regular. Además, está trabajando muy duro con su coreógrafo para preparar su vuelta al trabajo", confesó el portavoz de la artista al portal Digital Spy.

A estas declaraciones se suma el misterioso mensaje 'All eyes on me' ['Todos los ojos puestos sobre mí'] y una cuenta atrás de 14 días en la propia web de la artista. Una estrategia publicitaria con la que su portavoz no ha dudado en bromear, tratando así de captar la máxima atención posible.

"Con su octavo álbum en camino y con su sonada participación en un show de Las Vegas en proyecto, los fans más avispados se han dado cuenta de que el color de fondo de todas las cuentas que Britney posee en las redes sociales se ha oscurecido", explicó su portavoz.

Además, también han comenzado a circular rumores sobre el nombre del primer sencillo, 'Werk Bitch', sobre todo después de que el compositor Jean Baptiste --habitual compañero de trabajo de Britney-- escribiera el pasado lunes en Twitter estas mismas palabras: "Werk B***h!!!".

Para aumentar todavía más el halo de misterio que rodea el próximo álbum de la intérprete, ella misma ha publicado en esta misma plataforma virtual un vídeo sobre su regreso a los escenarios acompañado del hashtag 'Werk'.

Artistas internacionales como Will.i.am, Dev Hynes aka Blood Orange y Naughty Boy no han dudado en participar en el regreso de Britney Spears con diversos temas que verán la luz en el nuevo álbum de la princesa del pop.

Por: Bang Showbiz