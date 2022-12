Britney Spears podría doblar en sus conciertos de Las Vegas

La cantante Britney Spears está siendo muy criticada tras desatarse los rumores de que podría no cantar en directo durante sus actuaciones en el Planet Hollywood Resort and Casino de Las Vegas, un trabajo por el que la artista se embolsaría hasta 310 000 dólares (229 000 euros) por cada concierto que dé durante los dos años que tiene de contrato.

"Le van a pagar un montón de dinero por hacer playback. Britney no canta. Es indignante que cobre a sus fans y no les ofrezca una actuación en condiciones", comentó una fuente al diario New York Daily News.

Las innumerables críticas que está recibiendo la intérprete han comenzado a llegar a oídos de sus fans, que podrían sentirse profundamente decepcionados al contemplar cómo su ídolo musical no les deleita con su voz en ninguna de las actuaciones de 'Britney: Piece of Me', que comenzarán el 27 de diciembre y en las que interpretará los mayores éxitos de su carrera.

"Britney no ha cantado en directo desde hace años. Si la gente siente que está siendo engañada puede haber un escándalo", declaró el mismo informante.

No obstante, los rumores han sido rápidamente desmentidos por el representante de la intérprete, quien ha querido subrayar que Britney se encuentra entrenando su voz desde hace tiempo para estar en plenas condiciones ante el esperado espectáculo.

"Todos los rumores son completamente falsos, Britney cantará. Como ya se ha dicho anteriormente, está entrenando su voz desde hace meses", aclaró.

Por: Bang Showbiz