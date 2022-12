Britney Spears bate récords, agota las entradas a sus shows en Las Vegas

La estrella del pop todavía no se ha trasladado a Las Vegas para dar comienzo a una serie de espectáculos cuyo inicio está fijado para el próximo 27 de diciembre, pero Britney Spears ya tiene motivos de sobra para la celebración tras confirmarse que su serie de conciertos ya se ha convertido en el evento que más entradas ha vendido en la historia de la ciudad del juego.

A pesar de que las cifras que se manejan sobre la recepción del público todavía no están oficialmente confirmadas, el representante de la diva no ha dudado ya en proclamar con orgullo que casi no quedan asientos libres para admirar a la intérprete en todo su esplendor artístico.

"Nuestro proyecto ya se ha convertido sin quererlo en el más exitoso de la historia de Las Vegas, ya que la acogida entre el público ha sido multitudinaria y las ventas se han disparado desde que se pusieron a la venta. Tenemos un espectáculo de grandes proporciones preparado y listo para compartir con el público. Estamos muy contentos con la recepción que ha tenido todo y por el apoyo que nos han brindado los responsables de las instalaciones", aseguró Larry Rudolph, mánager de la artista, al portal EOnline.com.

Algunas estimaciones sobre el volumen de las ventas apuntan a que solo quedan disponibles unos 3 000 boletos de los 73 600 que salieron al mercado para asistir al citado espectáculo, como publica el portal de noticias TMZ, aunque estos números hacen referencia a los 16 primeros conciertos que Britney ofrecerá en el hotel Planet Hollywood de la capital de Nevada. La mediática vocalista se ha comprometido a salir al escenario en 48 ocasiones cada uno de los dos años que forman parte de su contrato.

"El espectáculo va a ser el más grande y ambicioso que he afrontado en mi vida, ya que quiero que mis fans disfruten al máximo de la experiencia de verme actuar. Me esforzaré al máximo para ofrecer algo inolvidable para el público, en una actuación en la que los propios asistentes también podrán participar de la fiesta", indicaba la propia Britney en declaraciones a E! News.

Por: Bang Showbiz