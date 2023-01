Borrón y cuenta nueva: Kylie Jenner transforma el tatuaje que se hizo en honor a Tyga

Parece que Kylie Jenner quiere dejar atrás cualquier indicio que le recuerde los tres años que duró su turbulenta relación sentimental con Tyga , a la que ambos pusieron punto final el pasado marzo -no se sabe quién tomó la decisión- para que la joven iniciara un par de meses después un nuevo idilio con otro rapero, Travis Scott .

El último paso de la joven para enterrar en el pasado a su ex ha sido librarse de manera muy inteligente del tatuaje que se hizo en su honor sin recurrir al doloroso láser. La empresaria de 19 años lucía en su tobillo izquierdo una pequeña 'T' en honor a la inicial del rapero, pero ahora esa letra se ha transformado por obra y gracia de la tinta en 'LA' en un claro guiño a la ciudad de Los Ángeles: su lugar de residencia desde que nació.

La discreta caligrafía hará compañía ahora a la también diminuta mariposa que Kylie se tatuó en el tobillo derecho hace un par de semanas, en esta ocasión para simbolizar la unión con su nueva pareja Travis Scott y demostrar que la celebridad no cree en eso de no repetir los errores del pasado. En todo caso, lo cierto es que este grabado es bastante menos revelador que su tatuaje de Tyga y no sería necesario deshacerse de él si finalmente su romance con Travis no llega a buen puerto.

Por el momento, los dos tortolitos parecen sentirse muy cómodos juntos e incluso han dado el paso de comenzar a documentar sus escapadas juntos en la esfera virtual. De hecho, cuando pasaron juntos por el estudio de tatuajes para sellar su amor con tinta no tuvieron reparo en mostrárselo a sus seguidores en sus respectivas cuentas de Snapchat.

Esta decisión vuelve a poner de manifiesto que, pese a los intentos de Tyga, Kylie no quiere saber nada del que fuera su novio desde los 17 años.

"Todos los intentos de Tyga por poner celosa a Kylie han fallado y ella no se ha creído nada. Tyga sabe que ha cometido un error al no cuidar lo suficiente su relación con Kylie y ahora se martiriza por ello. Para Tyga, ella será siempre la chica que dejó escapar'", explicaba una fuente al portal de noticias Hollywood Life.

