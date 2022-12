Blake Lively no cree que convertirse en madre haya cambiado su vida

La actriz Blake Lively no tiene la impresión de que su vida haya dado un giro radical después de dar la bienvenida el pasado mes de diciembre a su primer hijo junto a su marido Ryan Reynolds, ya que para ella la maternidad es algo que sucede "de forma natural".

"Siempre me he sentido como una madre... No me da la sensación de que haya sido un cambio radical", confesó la feliz mamá a la revista PEOPLE, para añadir: "Es el momento más feliz de mi vida, podría repetir eso mismo cada día. Muchas veces siento que no puedo creerme todo lo que estoy experimentando".

Por el momento Blake ha preferido no revelar ni el sexo ni el nombre de su bebé -aunque los rumores apuntan a que podría tratarse de una niña llamada Violet-, pero sí ha confesado su deseo de convertirse en madre de familia numerosa en un futuro.

"Quiero disfrutar de este momento. Pero también tengo la impresión de que mi primer hijo va a ser el hermano mayor del siguiente niño, y eso podría cambiar cada año. Tengo muchas ganas de ver cómo un bebé influye al siguiente y a mi familia como un todo, en cada uno de sus capítulos", explicó.

Pero sus planes de tener más hijos no han acabado con las ganas de Blake de continuar su carrera empresarial con el portal web Preserve, movida por la "inspiración" que siempre han supuesto para ella sus padres.

"Gran parte de la inspiración vino de mi madre, mi padre y mis hermanos. Todas las cosas en las que creo que soy buena es gracias a mi familia y son las cosas que vuelco ahora en Preserve: cocina, decoración, arte. Mi familia es la inspiración de todo lo que hago", concluyó.