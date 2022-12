Bill Murray detesta trabajar con niños

El actor estadounidense Bill Murray siente verdadera aversión hacia los niños en lo que al plano profesional se refiere, por lo que siempre que puede evita trabajar junto a ellos, una regla que solo se ha saltado con el joven intérprete Jaeden Lieberher (11) -quien forma parte del elenco de actores de su última comedia, 'St. Vincent'- porque le considera "más profesional" que la mayoría de adultos con los que ha trabajado a lo largo de su carrera.

"La mayoría de los niños actores deberían ser eliminados [de las películas] y fusilados, seamos sinceros. Y sus padres también. Pero este niño [Jaeden Lieberher] ha sido más profesional que la mayoría de actores con los que he trabajado. Estaba completamente preparado y tiene una madre y un padre maravillosos que velan para que crezca de un modo sano y normal. Nunca será un mocoso consentido como ocurre con otras estrellas", reveló el actor al periódico Metro.

Publicidad

Los elogios de Murray hacia el pequeño han hecho posible que este vuelva a trabajar junto al veterano actor en una nueva comedia romántica -en la que también participarán Bradley Cooper, Rachel McAdams y Emma Stone-, que será dirigida por Cameron Crowe y de la que aún no se conoce título.

"Estaba rodando una película con Cameron Crowe después de terminar esta ['St. Vincent'] y Cameron me preguntó qué pensaba sobre él. Le dije: 'No me gustan los niños actores'. Tres días más tarde tuve que llamarle y decirle: 'Mira, este niño es realmente bueno'. Al día siguiente, Cameron lo contrató", añadió.

Por su parte, Murray continúa mostrándose igual de selectivo a la hora de elegir sus papeles, hasta el punto de no recurrir siquiera a los servicios de un agente porque sabe que solo le mostraría "guiones de mi*rda".

"Los agentes no cobran si tú no trabajas, así que no hacen más que lanzarte cosas a la cara, muchas de ellas pertenecientes a clientes de su propia agencia. Recuerdo que una vez tuve que decir: 'Por favor, no volváis a darme un guion escrito por esta gente. Nunca', porque hay algunos guionistas en Hollywood que solo son capaces de producir m*erda", señaló.