Beyoncé lanza su nuevo disco sin previo aviso

La estrella del pop ha causado un gran revuelo entre su base de fans al publicar en la tienda virtual iTunes su quinto disco de estudio, al que ha titulado ‘BEYONCÉ’ y al que define como su primer “álbum visual”. La repentina decisión de lanzar nuevo material discográfico sin promoción previa ha dejado gratamente sorprendidos a sus seguidores de las redes sociales, quienes no esperaban que el nuevo trabajo de su ídolo llegara tan pronto y, menos aún, en plena época navideña.



El nuevo álbum que la diva ha puesto a la venta no solo incluye 14 canciones en las que colaboran nombres como el de su marido Jay Z, el rapero Drake, Pharrell Williams y sus excompañeras Kelly Rowland y Michelle Williams; sino también 17 piezas audiovisuales de temática variada, en las que hace referencia tanto a su glorioso pasado en Destiny’s Child como a los retos que le presenta el futuro.



Además de impactar al mundo con su particular estrategia comercial, Beyoncé también ha sorprendido a sus admiradores más leales haciendo debutar a su pequeña Blue Ivy (2 años) en uno de los videos de su nuevo proyecto discográfico, después de presentarla en público con ‘Life is But a Dream’, el documental autobiográfico que lanzó la primavera pasada y que dirigió ella misma.



Después de romper el mercado navideño con la súbita aparición de su quinto disco de estudio, la carismática intérprete volverá a los escenarios para exhibir en directo su famoso poderío vocal, una serie de conciertos que, en el marco de su exitoso ‘ Mrs. Carter Show ’, solo pasará por España el próximo 24 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona antes de finalizar en Lisboa pocos días después.

Fuente: Bang Showbiz

