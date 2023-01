Bella y Gigi Hadid: compañeras de profesión, hermanas y mejores amigas

Puede que Bella Hadid tenga tan solo 20 años, pero ya ha conseguido labrarse un nombre en el mundo de la moda en un tiempo récord, siguiendo los pasos de su hermana Gigi, quien le ha servido sin duda de ejemplo e inspiración, pero que además también ha sido su mejor apoyo en los momentos en que su nueva fama amenazaba con abrumarla.

"Gigi es mi mejor amiga y la quiero a morir. Ella ha pasado por todo por lo que yo estoy pasando porque lleva más tiempo en este negocio. Si estoy triste la llamo y soy feliz otra vez. Es la mejor, la adoro", ha compartido con el diario Daily Mail tras su última visita a Londres.

Pese a que entre ellas existe una diferencia de edad de apenas 18 meses, sobre las pasarelas Gigi y Bella han representados siempre dos estereotipos radicalmente opuestos: la primera encarnando a la típica rubia californiana y la segunda ofreciendo una imagen más oscura y sensual. Sin embargo, en la vida real cada vez van pareciéndose más y más, hasta el punto de compartirlo todo.

"Cuando teníamos 13 años, ella usaba prendas con muchos colores y era la típica chica de Malibú, y yo siempre llevaba colores oscuros y cuero. Los estilos de ambas han evolucionado. A veces voy a su casa y de repente veo que tiene todas mis cosas; siempre acabamos prestándonos ropa, zapatos, lo que sea. A mí muchas veces se me olvida si en realidad le he prestado algo o no y ella negará hasta el día de su muerte haberlo cogido", ha bromeado.

Aparte de su hermana, Bella cuenta con un reducido círculo social formado por su familia y amigos de toda la vida en los que confía para que le hagan mantener los pies en la tierra a pesar del gran éxito que ha cosechado en los últimos años.

"Es difícil, pero me rodeo de gente que me conoce desde que era una niña. Saben quién soy y pueden decirme que deje de hacer algo malo si lo estoy siendo", ha confesado la joven modelo en la misma entrevista, en la que se apresura a matizar que, aunque el suyo no sea el trabajo más sencillo o estable, ella aprecia enormemente las ventajas que tiene.

"Me siento muy afortunada por el trabajo que tengo, que me permite viajar por todo el mundo. Hice paracaidismo dos veces la semana pasada en Dubai, fue increíble. Y Jamaica es mi lugar favorito", ha relatado.