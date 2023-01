Bad Bunny publica foto sin camiseta y sus fanáticas enloquecen por su mensaje

En los últimos tiempos las industrias del cine y la música, que tradicionalmente siempre habían apostado por un tipo de belleza muy concreta y poco realista, han comenzado a experimentar un cambio impulsado por sus propias estrellas.

En esa misma línea, hace unos meses Rihanna revolucionaba a sus seguidores -y les hacía reír a carcajadas- al compartir un meme con el antes y el después de la favorable transformación física que había experimentado el rapero Gucci Mane a su paso por prisión, junto al que aseguraba: "Si no puedes soportarme en mi Gucci Mane de 2007, entonces no me mereces en mi Gucci Mane de 2017". Esa divertida declaración de intenciones era la manera en que la diva de Barbados respondía a las críticas acerca de su aumento de peso, aunque no solo las artistas femeninas reivindican unos cánones estéticos más flexibles y saludables.

Publicidad

El reguetonero Bad Bunny ha enviado un mensaje muy similar a través de su cuenta de Instagram compartiendo un selfie sin camiseta sacado frente al espejo. Al contrario que muchos de sus compañeros de género musical como Maluma o J Balvin, el portorriqueño no luce un torso cincelado y repleto de tatuajes, pero tampoco le hace falta para exudar seguridad en sí mismo y revolucionar a todos sus fans.

"¡Quiérete tal y como eres!! La persona que no te quiera así, no merece estar en tu vida. ¡QUE SE VAYA!", reza el mensaje con que acompañó a la publicación y que, como era de esperar, dio pie a un sinfín de proposiciones en la sección de comentarios de la imagen.

Por su parte, Bad Bunny -a quien en los últimos tiempos se le ha relacionado sentimentalmente tanto con la cantante Natti Natasha como con la argentina Cazzu- no ha querido especificar si ese mensaje iba a dirigido a alguien en concreto. Respecto a la importancia que le dedica a su aspecto físico, el artista trata de mantener una alimentación saludable en la medida de lo posible, pero sin agobiarse cuando su ajetreado estilo de vida se lo impide.

Publicidad

"Esta semana hemos roto la dieta, así que de la entrevista nos vamos directos al gimnasio y dile al transporte que no venga y voy andando al estudio", explicaba divertido hace unas semanas durante una intervención en el podcast 'Latin Connection' de Billboard.

Por: Bang Showbiz

Publicidad