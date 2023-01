Atrapan a un hombre por orinar en los arbustos de la casa de Brad Pitt y Angelina Jolie

Casi le sale cara la llamada de la naturaleza a un hombre al que se le ocurrió orinar en los matorrales que rodean la casa de Brad Pitt y Angelina Jolie en Hidden Hills (California), ya que pensando que era un intruso la seguridad de la pareja llamó a los agentes de policía para que le detuvieran.

"La policía acudió a la casa de la pareja en Hollywood Hills la pasada semana después de que los guardias de seguridad vieran a un hombre entre los arbustos", cuentan fuentes al portal TMZ.

Sin embargo, los agentes revisaron los vídeos de seguridad y descubrieron que el hombre, que no tiene órdenes de arresto pendientes ni había acosado nunca antes a la pareja, estaba únicamente orinando en los arbustos, por lo que decidieron dejarlo en libertad sin cargos.

"Se vio que fue solo una llamada de la naturaleza. El hombre era un sin techo con enormes ganas de hacer pis", explican.

Angelina y Brad no estaban en casa cuando esto sucedió, ya que el matrimonio y sus seis hijos llevan los últimos meses en Asia, donde la actriz rueda su nueva película 'First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia'.

Por: Bang Showbiz