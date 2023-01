Así fue la romántica boda del hijo de Nicolas Cage

Weston, el hijo de 27 años de Nicolas Cage, contrajo matrimonio con su prometida Hila Aronian en una romántica ceremonia celebrada este sábado al atardecer en una finca de Canyon County (California), una cita que no se quisieron perder algunas de las estrellas de su círculo de allegados, como el director Francis Ford Coppola o la actriz Talia Shire, el tío abuelo y la tía abuela del novio en su rama paterna.

La boda siguió una temática 'boho-rock' en un enclave decorado con miles de flores y a su llegada todos los invitados fueron recibidos con una selección de cócteles rebautizados con simpáticos nombres que hacían referencia a la famosa genealogía de Weston, como 'Uncaged Love' o 'The Happy Coppola'. Tras intercambiar sus votos y una vez convertidos en marido y mujer, los recién casados recorrieron el pasillo al ritmo del tema 'Bonnie & Clyde' de Beyoncé.

Publicidad

A lo largo del banquete posterior, no faltaron un sinfín de atracciones y números musicales con los que entretener a los asistentes, como una actuación de una bailarina de la danza del vientre o una lectura del tarot para los más atrevidos, mientras la pareja se preparaba para realizar su primer baile nupcial al ritmo de 'Dance Me to the End of Love.'

Weston, que ha estado casado ya en dos ocasiones y es padre de dos retoños junto a su ex Danielle, fue el encargado de anunciar su compromiso el pasado mes de diciembre a través de Facebook, en un emotivo comunicado en el que aseguraba haber encontrado por fin "el amor verdadero".

Por: Bang Showbiz

Publicidad

Publicidad