Así fue como Chloë Moretz vio que Brooklyn Beckham tenía nueva novia

En los últimos años Chloë Grace Moretz y Brooklyn Beckham habían protagonizado una intermitente historia de amor a la que el año pasado decidieron dar una enésima oportunidad que finalmente no llegó a buen puerto. Apenas unas semanas después de que empezaran a circular rumores acerca del final de su relación, el primogénito de los Beckham comenzó a dejarse fotografiar en actitud muy cariñosa con la modelo Lexi Wood mientras el resto del mundo se preguntaba qué había pasado con la actriz.

Ahora ella se ha encargado de dar algunas pistas acerca de cómo afrontó el desagradable trago de ver imágenes de su antiguo novio acompañado de otra mujer cada vez que miraba su teléfono.

"Las rupturas resultan dolorosas en cualquier situación, pero en mi caso, cuando una cuenta verificada publica algo acerca de mí, se me notifica. Y resulta que toda publicación o medio importante está verificado. Así que cada vez que publican cualquier cosa sobre una relación en concreto, aparece en mi móvil, y así es como me entero del 90 por ciento de las cosas", ha revelado la joven de 21 años en una nueva entrevista al dominical The Sunday Times Style para explicar por qué no podía evitar enterarse de cada paso que daba Brooklyn.

Pese a que en ningún momento de la conversación menciona el nombre de su ex, no cuesta demasiado darse cuenta de que esas declaraciones hacen referencia a la rapidez con que el aspirante a fotógrafo ha pasado página, pero cuando le preguntan si le gustaría añadir algo acerca de él, ella prefiere no echar más leña al fuego: "No quiero que se diga nada al respecto...".

Por otra parte, Chloë no es ninguna hipócrita y admite que ella misma dio pie a avivar el interés en torno a su romance al compartir instantáneas de los dos en sus redes sociales, algo que parece que no volverá a hacer con futuras parejas.

"He aprendido a ser discreta, a mantener las cosas en secreto. Ha sido un proceso de aprendizaje, y ha resultado duro. Ha habido un montón de momentos en los que me he preguntado por qué no podía decir nada, o por qué no podía pasear por la calle con alguien sin que me sacaran fotos. Y no hay ninguna razón más allá de que simplemente no puedes. Esta es mi vida, pero con un poco de suerte voy a ser capaz de controlar cada detalle de ella que acabe trascendiendo".

En su misma situación, y tras hartarse de tanto escrutinio, otras celebridades han acabado por jurar y perjurar que jamás volverán a mantener un romance con otra persona famosa, pero Chloë es de la opinión de que alguien 'anónimo' no sabría adaptarse a su vida: "Es casi imposible salir con alguien que no tenga al menos una mínima idea de cómo funciona esta industria, porque es demasiado sorprendente", concluye.

Por: Bang Showbiz

