Antonio Banderas: 'Ser padre me ha enseñado mucho'

A pesar de que es consciente de que su carrera profesional no siempre le ha permitido ser un padre tan presente como le hubiera gustado, si de algo se siente orgulloso Antonio Banderas es de su hija Stella del Carmen -fruto de su fallido matrimonio con Melanie Griffith-, a quien ha intentado educar para que sea un espíritu tan libre como él mismo o como su famosa madre.

"Creo que le he enseñado a luchar por ser libre de pensamiento, independiente a la hora de tomar decisiones que le afecten a ella y al mundo que le rodea", declaró el malagueño en una entrevista al periódico El Mundo, durante la que reconoció que su hija le ha enseñado tanto como él a ella: "[Ser padre] me ha enseñado a recuperar cosas que ya creía olvidadas. Me ha hecho más consciente de la realidad y del mundo en el que vivimos".

Precisamente fue a Stella del Carmen a quien Antonio quiso dedicar su Goya honorífico el pasado mes de febrero al mismo tiempo que le pedía perdón por haberse perdido "los mejores planos de su vida".

"Se lo dedico a quien quizás haya sufrido más mi pasión por el cine. La persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores secuencias y que, sin embargo, ha sido mi mejor producción: te dedico este premio pidiéndote perdón a ti, Stella del Carmen, hija mía", anunciaba muy emocionado el actor para cerrar su discurso de agradecimiento.

Aunque Stella es su única hija biológica, Antonio también mantiene una relación muy estrecha con Dakota Johnson -hija de su exmujer Melanie y del actor Don Johnson-, de quien se siente tremendamente orgulloso tras comprobar la inmensa fama que ha logrado con la película 'Cincuenta sombras de Grey'.

"Es tan bonito verla ahí [en la portada de las revistas]. Entré en la vida de Dakota cuando tenía cuatro años y viéndola ahora... Estoy tan orgulloso de ella. Conoce muy bien cómo funciona esta carrera. Lo ha visto en su padre, en su madre y supongo que en mí también. Y en su abuela [Tippi Hedren]. Así que tiene tradición hollywoodiense", explicaba el actor a Access Hollywood.