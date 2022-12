"Antes lloraba pero ahora me río de la gente que me critica": Paris Hilton

La afamada Paris Hilton ha reducido sensiblemente sus apariciones en los medios de comunicación a medida que han ido pasando los años, dejando de lado la faceta televisiva que solía cultivar en programas de telerrealidad como 'The Simple Life' para forjar una sólida carrera como cantante y pinchadiscos, lo que se deriva de un proceso de crecimiento personal y profesional que ahora también le está sirviendo para afrontar las críticas que todavía caen sobre ella con filosofía y sentido del humor.

"Si todavía hay gente que quiere ser desagradable conmigo solo para hacerme daño, ese es su problema, pero tengo que decir que las críticas ya no me afectan y que los años me han dado toda la seguridad que necesito para vivir mi vida como quiera y sin tener que dar explicaciones. Antes no podía evitar llorar constantemente cada vez que escuchaba algo malo sobre mí, pero ahora lo que no puedo hacer es dejar de reírme", reconoció la rica heredera a la revista Stella.

Otra de las lecciones de vida que le ha brindado su popularidad planetaria tiene que ver con el ámbito de las relaciones personales, concretamente con la capacidad que tiene a día de hoy de distinguir a sus amigos reales de todos aquellos que solo se interesan por ella para su propio beneficio. Teniendo en cuenta que actualmente Paris disfruta también de una bonita relación sentimental con el modelo River Viiperi, no sorprende que a la joven no le importe en absoluto decir que sus amistades de verdad se pueden contar "con los dedos de una mano".

"Una de las cosas que he tenido que hacer en los últimos años es desprenderme de toda la gente tóxica que solía estar en mi círculo social, personas a las que no le importas lo más mínimo y que solo quieren aprovecharse de tu posición en este mundo. Creo que los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano. He conocido a muchas chicas que han fingido ser mis amigas para intentar extraer toda mi energía, eran como mosquitos a los que tenía que matar de un manotazo", añadió en la misma entrevista.

Bang Showbiz.