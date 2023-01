America Ferrera antepone su familia al trabajo

La actriz America Ferrera, que se retiró de televisión durante varios años por decisión propia después de convertirse en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla gracias a su papel en 'Ugly Betty', tiene la sensación de que cada vez debe ser más selectiva a la hora de elegir sus trabajos profesionales según va pasando el tiempo, ya que no quiere sacrificar su vida personal o familiar en favor de su carrera.

"Me tomo las cosas muy en serio cuando decido a qué voy a dedicar parte de mi vida y, según me voy haciendo más mayor, mi tiempo se vuelve más valioso y precioso. Algunas de las cosas que habría hecho cuando era una joven que estaba empezando en este mundo me las pensaría dos veces ahora porque tengo una familia con la que quiero pasar tiempo y unos amigos que son muy importantes para mí", explica la intérprete en una entrevista a la revista Latina.

Publicidad

El paso del tiempo también ha conseguido que America se sienta cómoda de una vez por todas en su propia piel.

"Siempre hubo una parte de mí que sentía que en algún momento me sentiría a gusto y segura de mí misma y de mi cuerpo. Cumplir los 30 me ha llevado a tomarme a mí misma más en serio y a no disculparme por quien soy".