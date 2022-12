Adam Levine, entrenador de The Voice, es elegido el hombre más sexy

El cantante de Maroon 5, Adam Levine, se ha convertido en el hombre vivo más sexy según la revista People. Para hacerse con el galardón, el músico ha tenido que competir contra otros reconocidos bellezones, como el actor Idris Elba, el cantante Justin Timberlake o el exfutbolista David Beckham.

El anuncio lo hicieron este martes durante la emisión del programa 'La Voz' en su versión estadounidense, logrando ruborizar al popular cantante.

"Como músico tienes la fantasía de querer ganar Grammys, pero nunca pensé realmente que algo así me pudiera llegar. Me quedé sorprendido, parecía una broma, pero no lo era, así que genial", declaró Levine a la revista People.

Quien también estará encantada con este nombramiento seguro que es su prometida, la modelo de Victoria's Secret Behati Prinsloo, a quien el cantante pidió matrimonio el mes de julio pasado.

"Durante mucho tiempo pensé que el matrimonio no era para mí. Pero estuve preparado cuando estuve preparado. Fue así de simple", aseguró el artista de 34 años.

El guapo Levine practica yoga y spinning para estar en forma y centrado en su carrera, y más ahora, que ha ampliado sus miras laborales, dedicándose al diseño de moda y a la actuación.

"Es un momento muy interesante donde todo parece dirigirse hacia una dirección concreta. Aunque no doy por sentado nada de estas cosas", añadió.

Por: Bang Showbiz