Adam Driver afirma que la nueva 'Star Wars' tiene el listón 'más alto que nunca'

Aunque "El despertar de la Fuerza" consiguió no sólo enamorar a los fans más puristas de "La guerra de las galaxias", sino también revitalizar una saga que había perdido fuelle en la primera mitad de la década pasada con las precuelas dirigidas por George Lucas, el actor estadounidense Adam Driver -quien interpreta al villano por excelencia de la nueva trilogía, Kylo Ren- no está dispuesto a dormirse en los laureles de cara a la continuación de la citada película, el "Episodio VIII" que a su juicio necesita superar todas las expectativas para asegurarse un hueco en la historia de la franquicia.

"El listón está más alto que nunca, o esa es mi opinión. No puedo hablar por los demás, pero está claro que nadie se está tomando con tranquilidad los preparativos de la siguiente película, porque sabemos que hay que seguir trabajando para mantener el nivel. La verdad es que todavía no hemos cumplido los objetivos que nos hemos marcado, hay que llegar a la meta", reveló el intérprete al portal de noticias Collider.

El artista de 32 años está convencido de que el éxito del que gozó "El despertar de la Fuerza" tras su estreno en diciembre de 2015 ha servido como fuente de motivación adicional al equipo de la secuela, que se encuentra trabajando al límite para poder ofrecer a los seguidores de la saga una cinta aún más emocionante que la anterior, pero sin terminar cayendo en innecesarias comparaciones.

"La gran acogida que tuvo el "Episodio VII" es una razón más para que redoblemos nuestros esfuerzos y logremos que su continuación sea aún mejor. Pero por otro lado, también es verdad que no podemos tener continuamente en mente lo que hicimos antes porque de esta forma la nueva película perderá frescura", añadió en la misma conversación.

El actor que protagonizó junto a Lena Dunham la popular serie "Girls" admite también que la primera vez que tuvo la oportunidad de hablar en privado con J.J. Abrams fue para expresarle su temor a que la imponente maquinaria ligada a la producción de "El despertar de la Fuerza" le acabará resultando demasiado intimidante.

"Me acuerdo de que uno de los primeros días en el set le llamé para decirle que me abrumaba mucho el nivel de exigencia de esta película, que no tenía nada que ver con los proyectos independientes en los que había trabajado antes. Él me tranquilizó diciéndome que había que pensar en cada cosa a su debido tiempo, que debía fragmentar en mi cabeza los distintos aspectos del rodaje y centrarme en ellos de forma individual para no asustarme con la magnitud del proyecto", expresó en la misma conversación.

