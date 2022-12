A Nicki Minaj le terminaron por ser irrespetuosa con su expareja

Safaree Samuels, expareja sentimental de Nicki Minaj, ha confesado que decidió poner punto final a su relación sentimental de 12 años porque la estrella del pop le trataba "como a un empleado".

"Fui yo el que se marchó. No voy a decir que rompí con ella, pero sí que fui el que decidió marcharse. Recogí mis cosas y me largué. La situación llegó a un punto en el que ya no existía respeto. Todo el mundo a su alrededor trabaja para ella, ¿me entiendes? Así que llegamos a un momento en el que yo no podía evitar pensar: 'Soy tu novio, soy la persona con la que te acuestas a dormir cada noche. Soy la persona junto a la que te despiertas cada mañana'. Pero llegamos a un punto en el que estaba siendo tratado como un empleado en vez de como su novio", explicó el músico en el programa 'The Breakfast Club' de la emisora Power 105.1.

A pesar del abrupto final de su relación, Samuels ya se ha hecho a la idea de ver a Nicki junto al rapero Meek Mill, con quien se la ha relacionado sentimentalmente desde su ruptura, aunque ella haya negado en varias ocasiones que mantengan un romance.

"Si esa es la persona con la que ella decide pasar página, es lo que hay. No me molesta, ni me hace sentirme amargado, porque si hubiese querido que lo nuestro funcionara, habría podido conseguirlo. Además, él no me debe nada. No es como si fuera un amigo de la infancia o algo así", añadió.

Por Bang Showbiz.