A Gwyneth Paltrow le costó perder el peso ganado durante el embarazo

La popular actriz se declara una fiel seguidora del popular programa de ejercicios de la entrenadora de famosos Tracy Anderson, sin embargo, la gurú de las tablas de entrenamiento ha revelado que Gwyneth tuvo serios problemas para deshacerse de los kilos ganados durante el embarazo de su hijo Moses, en 2006. La intérprete estaba tan desesperada con la imposibilidad de perder esos kilos de más tras el parto que recurrió a Tracy, quien se ofreció a ayudar a Gwyneth a trabajar sobre algunas "zonas problemáticas" de su cuerpo.

"Acepté ayudar a Gwyneth. Recuerdo que me dijo que tenía que hacer una película de superhéroes, se trataba de la primera película de 'Iron Man'. Acababa de tener a su hijo Moses y me dijo que no lograba deshacerse de la grasa que se le había acumulado en ciertas partes del cuerpo. Su culo se había descolgado y tenía problemas con la parte exterior de sus muslos. Gwyneth tiene suerte porque es muy alta y puede ocultar esos kilos de más con la ropa. Pero tenía serios problemas en algunas áreas de su cuerpo", explicó Tracy al portal IntoTheGloss.com.

A pesar de acceder a trabajar con Gwyneth, la famosa entrenadora tenía ciertas dudas sobre si conseguiría realmente ayudar a la intérprete.

"Me sentí francamente mal cuando oí lo desesperada que estaba y pensé que podría ayudarla. Así que acepté el reto, hizo todo lo que le pedía. Ahora, siete años más tarde está más joven que nunca, y cada año lo está más. Ha transformado su cuerpo completamente. Sigue a rajatabla el programa y le va fenomenal", admitió Tracy.

Tan contenta quedó con los resultados del método que Gwyneth se convirtió en socia de Tracy, con quien además mantiene una estrecha relación de amistad.

"Recuerdo que me dijo: 'Toda mujer tendría que tener la oportunidad de disfrutar de tu método. Porque a veces es injusto lo que nos pasa. He probado todo y nada ha funcionado como esto. Eres un regalo del cielo, Tracy'. Para ella no era un proyecto empresarial sino un verdadero regalo para las mujeres", explicó.

Pero Gwyneth es tan solo una de las numerosas artistas que han recurrido al método de Tracy para mantener su figura. Madonna, Kate Hudson o Shakira están entre ellas.



