Víctor no puede decirle a nadie que no, así que para no dejar plantada a ninguna las lleva a jugar tejo, uno de sus juegos favoritos, en el que Natalia demuestra que es toda una experta mientras Juliana se queda atrás.

Ver: Laura Perico, una madre que encontró en La Niña la oportunidad de volver a la actuación

Publicidad

Para ponerle emoción al juego, deciden apostar la partida de tejo para quedarse con Víctor y gana ‘la monita’, pero se pasa de copas y termina haciendo un pequeño show frente a su papá al llegar a casa.