Kamila arremete otra vez contra Maritza: su madrastra se presta para afectarla

Este video vuelve a dejar a la influenciadora con una reputación cuestionable y ella le dice a Salvador que debería dejar de ser la imagen de la pizzería, pero este se niega, pues confía en su inocencia.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

