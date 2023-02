Nostalgia y emotividad: Así reaccionaron al retiro voluntario de María Nelfi de La Descarga

El último capítulo de La Descarga estuvo lleno de momentos muy emocionantes para los mentores y los participantes, pues los pupilos de la Selección Amarilla dejaron su corazón y alma en el escenario con la esperanza de no ser eliminados, sin embargo, al final sucedió algo que dejó a muchos muy tristes y destrozados.

Maria Nelfi , quien fue elegida por Maía como su protegida en la última presentación, tomó la dura decisión de retirarse del programa, y entre lágrimas, le comunicó la noticia a su mentora y a sus compañeros, quienes la despidieron con palabras de admiración y le hicieron un camino de honor al retirarse del Campamento Musical.

Los internautas y televidentes del programa no se quedaron callados y reaccionaron ante este hecho, pue fue una escena muy emotiva y muchos consideran que “se fue la mamá de La Descarga”.



¿Qué sucedió con María Nelfi?

La ganadora de ‘La Voz Senior 2021’ llegó al programa La Descarga e inmediatamente enamoró a Maía, Gusi, Marbelle y Santiago Cruz, al igual que a los colombianos. A pesar de sentirse agotada por momentos, esta talentosa mujer deslumbró en cada participación, sin embargo, en una gala cometió un error que la afectó emocionalmente.

Mientras la señora María Nelfi cantaba ‘Cuando vivas conmigo', de José Alfredo Jiménez olvidó gran parte de la letra del tema, sin embargo, al finalizar ella se excusó con los presentes. Este evento la afectó mucho emocionalmente hasta el punto de sentir que eso fue un fracaso, por lo que en el capítulo 42 ella decidió abandonar el lugar y decirle a Maía que quería irse a casa.

“Yo no quiero fracasar, pero es que no puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set y eso me tiene enferma porque tantos años de trabajo y nunca lo he hecho...Madrecita escúcheme. Te amo, te adoro y te respeto y no está lejos el día que me encuentre en una tarima contigo y pueda bendecirte públicamente, porque eres única, eres mi ángel de la guarda, pero me quiero retirar”, expresó.

Maria nelfi una gran voz y un ser humano maravilloso 🙏😢 Dios te bendiga #equipomaia #LaDescarga @maiamusical es un ser humano con un gran corazón ❤️ #equiporosa pic.twitter.com/vkOI9H9m9g — Karen Paternina (@Karenpaterninaf) February 3, 2023

Que persona tan linda Maria Nelfi, no sólo una gran voz sino un ser humano hermoso se fue la mamá de #LaDescarga — Realista tv (@realistarating) February 3, 2023

Aún no estando bien, se preocupa por hacerle daño a los demás con su decisión. Maria Nelfi es única❤️ #LaDescarga — G (@channiesdiary_) February 3, 2023

Por usted María Nelfi, por su salud. Yo sé que iba a llegar mas, mucho mas lejos.



Le tengo mucho cariño! #Ladescarga — Heglita Sant 🦋 (@Eglisant) February 3, 2023

#LaDescarga

Veo que todos los que han opinado por la salida de Maria Nelfi solo dicen que es show, sería bueno que tuvieran empatia, imagínense ustedes en una casa encerrado con la edad que tiene ella, si a duras penas se aguanta uno un fin de semana en la casa, no juzguen — Edwar Gutiérrez (@EdwarGutierrez0) February 3, 2023

María Nelfi tiene toda mi admiración #LaDescarga — 𝑳𝒂𝒖𝒓𝒚 (@Laurypossoff) February 3, 2023

