Mel García se da un beso con Dareska y Leonela llora al recordar cómo inició su carrera

Sube la temperatura nuevamente en el Campamento Musical y esta vez es por Mel García y Dareska, quienes se dan un "pico" en una curiosa situación.

Por otra parte, Leonela abre su corazón con Oropesa y se conmueve hasta el llanto.

"Yo no sabía que existía la carrera de música, fue muy duro porque no era buena y no sabía ni solfear. Incluso presenté el examen y no pasé, pero lo seguí intentando y pude iniciar…resulta que me salieron nódulos y por poco tuve que dejar de cantar”.

Después, Leonela obtuvo la oportunidad de seguir estudiando y profesionalizarse en el conservatorio de Bellas Artes en Cali y se dio cuenta que era la única mujer que había sido aceptada.

Oropesa expresa su admiración, pues ella nunca dejó de creer en su talento y sus capacidades.

“Veo que tengo mucho por cumplir, pero si me muero hoy, me muero feliz porque he hecho todo lo que he querido”, concluye la cantante.

