"Le canté a mi ángel": El Indio Harim y Santiago Cruz reafirman lo que es el amor eterno

Este mentor aprovecha la charla previa a la presentación para confesarle que para él es un placer poder conocerlo, finalmente, de una forma más personal y directa, a lo que el participante le responde que "yo sé que también hay un indio dentro de ti, que sentimos esa conexión".

Tras esto, el líder del equipo siente la necesidad de preguntarle a su pupilo acerca de cómo hace para, en una época como la que estamos viviendo, estar permanentemente conectado con el amor.

Te puede interesar: Carlos Calero nombró a los mentores que lo llevaron más allá de las estrellas

Publicidad

Es por ello que este participante le responde que esa es la naturaleza de la vida, solo que en el momento en el que nos comportamos sin esta es cuando nos desconectamos y entramos en un juego de ilusión, algo que deja gratamente sorprendido al mentor.

"El amor es la única realidad, la única verdad. Una de las formas de mantenerse conectado es en nuestra capacidad de hacer una alquimia constante ante las impresiones del mundo", añade este intérprete.

Conoce más: Los mentores eligieron cuál es la canción de su repertorio que más les descarga emociones

En cuanto al tema musical que van a cantar juntos, Santiago Cruz le confiesa que este no solo habla del amor, sino que también es una forma de apelar a la empatía, en el que es necesario mirar el dolor de la otra persona y acompañarlo durante este proceso, algo que hace que tenga un toque bastante poderoso.

Esta es una noticia muy valiosa para el participante, quien no puede contener la emoción y la conexión que tiene con esta: "esa canción es hermosísima. Yo no conocía a mi padre y esa canción me recuerda a mis papás y es como yo quisiera amar".

Publicidad