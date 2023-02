Katta Kastaño, eliminada de la Selección Amarilla, revela sus favoritos para ganar La Descarga

A medida que avanza La Descarga, los televidentes van seleccionando cuáles son sus favoritos para ganar la producción. En medio de un en vivo para el canal de YouTube de Caracol Televisión, la más reciente eliminada de la Selección Amarilla, Katta Kastaño, reveló detalles de su participación en la producción, como lo es el hecho de dormir con micrófono o bañarse con las cámaras grabando, pero también se refirió a los posibles ganadores del programa, de acuerdo a su opinión.

Según informó, hay cinco personas que para ella se destacan más en comparación con los otros participantes, pues su potencia vocal, puesta en escena y pasión por la música los ha llevado a seguir potenciando su talento frente a las cámara: "tengo varios favoritos. Yo diría que (...) Jair, Melvin, Stéfany y El Indio Harin", señaló en medio de la entrevista.

Cabe aclarar que Kastaño anteriormente había hablado de su relación con el novio de Keila y había agregado que considera que él también puede ser una buena opción para llevarse el premio: "Yo no tuve rollo con él, no tuve encontrón con él, siempre me trató muy bien, siempre me dijo cosas muy bonitas, me felicitaba después de las presentaciones (...) es más yo podría decir que ahí está uno de los ganadores. Independientemente como sea como persona, como artista, lo digo yo como cantante, canta demasiado, canta muy bien".

¿Quién no le gustaría a Katta Kastaño que ganara La Descarga?

Luego de meditarlo un poco, la exparticipante señaló que todos los que actualmente están en el Campamento Musical pueden ganar el formato y tienen las capacidades artísticas para hacerlo al igual que los que han sido eliminados desde que empezó la etapa de convivencia.

"Hay gente demasiado talentosa, cualquiera que hubiesen escogido entre las 40 personas que fueron era un buen ganador porque todos son muy talentosos", finalizó Kastaño.