Christian Better le regaló a Stéfany sus primeros in ears en La Descarga para escuchar a su público

En más de una oportunidad, Christian Better ha demostrado ser un participante que se preocupa por la salud mental de sus compañeros e intenta motivarlos cada vez que tienen una presentación en el escenario de La Descarga, el templo de la música. En medio de los espectáculos, el artista aprovechó para hablar con su compañera Stéfany y hacerle un regalo muy especial que la dejó completamente sorprendida.

"Yo quiero tener un detalle contigo, eres una mujer de admirar, te admiro profundamente, te respeto mucho y te quiero regalar mis in ears, los audífonos de un artista. Es el elemento quizás más importante en un concierto para un artista porque por estos aparaticos escuchamos realmente la ecualización de tu voz y la del grupo que te acompaña. Por esos aparaticos escuché cómo muchas personas coreaban una canción mía por primera vez", expresó en medio de la transmisión del capítulo.

Stéfany, por su parte, los recibió con mucho agradecimiento y le pidió que le explicara cómo se usaban. Luego de ponérselos, le aseguró que en alguna oportunidad le iban a hacer un obsequio igual; sin embargo, nunca llegó a recibirlo. Debido a esto, tuvo incluso hasta un problema con un músico, quién le dijo que ella no tenía mucha experiencia en la industria: "o sea, estos son los primeros in ears que yo tengo en mi vida. Te agradezco porque estás poniendo un granito de arena en mi carrera, en mi vida, me has enseñado mucho aparte de eso como persona también".

