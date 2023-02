Por hacerle una travesura a El Puma, Breiner se ganó tremendo regaño de Byrody en La Descarga

Breiner se ha convertido en uno de los participantes más polémicos de La Descarga, el templo de la música, pues ha tenido discusiones e incómodos momentos con varios colegas. En esta oportunidad, el cantante tuvo una pequeña pelea con Byordy luego de que le hiciera a El Puma del Vallenato una broma en la cocina del Campamento Musical que definitivamente salió muy diferente a como él la tenía planeada.

Al final del capítulo, se puede ver el momento exacto en el que Breiner toma un poco de espuma de afeitar del baño y se dirige a la cocina, donde esta El Puma lavando los trastes, para ponérsela en el rostro de manera inesperada. Aunque al inicio al artista vallenato no le causó gracia el suceso, rápidamente decidió cobrar venganza, por lo que llenó de agua una copa de vino y se dispuso a perseguir a su amigo en la zona del comedor, donde habían participantes de otras selecciones.

El problema se originó porque El Puma le tiró a Breiner el agua junto con la copa de vino, de manera que el cristal se rompió. De inmediato Byordy les pidió que si iban a jugar, lo hicieran en otra área de la casa, de manera que el novio de Keila se disgustó por indicarle dónde debía divertirse: "yo juego donde yo quiera Byordy, a mí no me diga (...) no me vangan a mandar aquí(...) ¿Lo mojaron a usted o lo mojaron a él? si los están molestando entonces no coman aquí".

