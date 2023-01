Franko desató la ira de Maía por haber dejado a Gusi cantando solo y así reaccionaron en redes

En el capítulo número 33 de La Descarga se vivieron momentos realmente sorprendentes para los mentores y para los participantes. En este caso el protagonista fue Franko , el protegido de Gusi por su impecable presentación en el primer ciclo de esta nueva fase; sin embargo, un error que cometió en el escenario hizo que Maía se molestara y no se ahorrara ningún comentario por su indignación.

El equipo de Gusi fue el último en presentarse en el escenario y todo iba resultando muy bien al interpretar el tema ‘Mariposa Traicionera’ de Maná, hasta que durante la segunda estrofa del tema el pupilo se confundió y cantó la parte que le correspondía a su mentor.

Mira también: ¿Ego o error? Franko y Gusi tienen una presentación que enfurece a los mentores

Publicidad

El concursante reaccionó inmediatamente dando la espalda a Maía , Marbelle y Santiago Cruz y dijo con evidente frustración: “Ay... Te quité la parte”. Ante el desafortunado desplante, al finalizar el tema Maía interrumpió a Carlos Calero y dijo:

“Gusi, eres un caballero. Te admiro y te respeto, eres un gran profesional, pero creo que en este momento debes pasar a estar con nosotros y dejar a Franko solo por lo que acaba de pasar”.

Continuó explicando la gravedad del acto del participante: “Es una falta de profesionalismo. Franko, Gusi estuvo ahí para ti y tú lo tiraste todo. Eres un hombre con un gran talento, con una voz increíble, pero ¿y el ser humano dónde está? Yo estoy aterrada y furiosa porque no me parece justo”,

En medio de lágrimas, con frustración y molestia agregó: “Perdóname, Gusi, lo siento, pero me da ira que te dejen allí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi y muero por hacerlo y tú estás perdiendo esa oportunidad”.

Publicidad

Ante las preguntas de Santiago Cruz, el participante se mostró apenado: "Cometí un error, no recordé que los que estamos siendo juzgados somos nosotros. En este caso no importa, tenía que seguir derecho. Gusi, hoy no soy tu caballo y espero tener una segunda oportunidad y si no es así, será por fuera de La Descarga”.

Te puede interesar: Mientras Mel y Franko se destrozan, el Campamento Musical juzga lo ocurrido en el show

Publicidad

A pesar de que sus colegas le solicitaron acompañarlo en las sillas y dejar al participante allí, Gusi expresó muy decepcionado: “El voto de confianza estuvo para ti, hermano, porque siento que tienes una voz muy fuerte, y tenías todo para ganar esta descarga. Si te caes no me tires contigo, porque yo estaba aquí dándola todo por ti”, manifestó el artista.

Para finalizar el momento, Maía espetó: “Franko, tú tienes una gran voz, pero tu ego es más grande”.

Publicidad

Inmediatamente, las redes se llenaron de memes e imágenes de los televidentes reaccionando a lo sucedido, pues también consideraron que fue un error muy grave y la muestra del "ego" del pupilo, Franko.

Cuando entras a un programa para despegar la carrera y te echan tierrita#LaDescarga pic.twitter.com/nLsnMtNAT0 — Cítrico (@balincitonegro) January 17, 2023

Es la primera vez que veo el programa y esto está on fire #LaDescarga pic.twitter.com/YPnh7oPFv3 — 𝘃𝗮𝗹𝗲 (@iamdvalentina) January 17, 2023

La crítica no es por olvidar la letra, sino por la actitud y el hecho de que lo que dijo antes deja la duda de si lo hizo a propósito, eso es no pensar en su equipo ni en su mentor. Durante la retroalimentación su lenguaje verbal fue clarísimo en que no lo sentía #LaDescarga — Nat sin h 🍀🚪 (@AMilVoces) January 17, 2023

Publicidad

La verdad si tanto drama por que se le olvido la letra, se que esta en un concurso, pero no era para tanto, lo humillaron frente a todo un país #LaDescarga pic.twitter.com/Rr5BT3cK3R — Vanerous (@vanerous_) January 17, 2023