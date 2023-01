Es momento de que los hombres se muestren como son, ¡sin máscaras!

Un factor clave en la convivencia en el Campamento Musical está enfocado en el orden y la limpieza, ya que todos deben compartir espacios en común y no están dispuestos a tolerar la suciedad de los demás, ni tampoco quieren tener que ponerse a cumplir con las tareas que no les corresponden.

Cabe recordar que uno de los problemas iniciales que hubo entre los participantes, principalmente los hombres, se dio por causa del baño, ya que no todos tienen en cuenta que deben botar los papeles en la caneca o que deben limpiar la cisterna luego de utilizarla.

Te puede interesar: Conoce las reglas del Campamento Musical con las que se rigen los participantes

Publicidad

Es por ello que con la intención de evitar que la situación siga de esta manera, todos los hombres toman la decisión de hacer el aseo del baño juntos y dejar claras una especie de reglas para evitar que esto vuelva a suceder.

Sin embargo, Breiner Gaster es el único que no hace parte de esta actividad, lo cual molesta a algunos de los participantes, pues han empezado a notar que él no aporta mucho dentro del Campamento Musical, especialmente en temas que no corresponden a la fiesta y el entretenimiento.

Conoce más: Una descarga de emociones junto a Jéssica Cediel, ¿qué la motiva a crear?

Todos los hombres de esta competencia disfrutan, en cierta medida, hacer esto juntos, pues aprovechan para molestarse entre sí y tener un instante diferente.

Por otra parte, David Dag decide tener una profunda charla con Junior , pues le dice que deben mostrarse tal y como son y no ocultar su gusto por los hombres y dejar de lado ese estereotipo de que por su orientación sexual se tienen que mostrar directamente femeninos, ya que dentro de la comunidad hay diversas formas de mostrarse.

Publicidad