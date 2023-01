Marbelle, Gusi y Santiago Cruz quedaron enamorados tan pronto vieron el Campamento Musical

El Campamento Musical es el lugar perfecto para que los participantes de La Descarga se preparen para cada espectáculo, pero también es el lugar donde se llevarán a cabo estrategias, discusiones, alianzas e incluso romances. Marbelle, Gusi y Santiago Cruz aseguraron en entrevista para Caracoltv.com que quedaron enamorados tan pronto vieron por primera vez el espacio.

Marbelle fue una de las primeras en contar que el lugar es enorme y está muy bien equipado para que los artistas puedan estar cómodos antes de salir a la tarima a sorprender con su capacidad vocal. Además, agregó que su zona favorita sin lugar a dudas es donde se preparan para competir, pues cuenta con un área de maquillaje y vestuario que parece de película.

"Es gigante, es impresionante. La sala, la parte del camerino, de maquillaje y vestuario, el jacuzzi, la zona húmeda, súper chévere. Creo que es un lugar muy especial", señaló; no obstante, agregó que la convivencia puede ser un verdadero reto y mucho más cuando hay cámaras de por medio, por lo que lo pensaría dos veces antes de cumplir con el rol de los participantes.

Santiago Cruz, por su parte, comentó que una de sus partes favoritas fue el billar, no solo porque es un lugar donde los integrantes de las cuatro Selecciones pueden integrarse, sino porque hay un pequeño mural que le robó la atención tan pronto lo vio.

"Hay tres fantasmitas. Uno rosado, uno morado, uno azul y hay un muñequito amarillo comiéndose a los demás. Es una linda profecía del campamento. La Selección Amarilla se va a comer a las demás selecciones", expresó Cruz de manera jocosa.